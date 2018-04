Curlingmannen stunten op WK met zege op olympisch kampioen VS

Oranje stond na zeven ends met 4-3 achter, maar wist in de laatste drie ends steeds een punt te pakken, mede door een aantal slechte beurten van de Amerikanen.

Kanttekening is dat de Amerikaanse ploeg dit WK niet in de sterkste formatie aantreedt. De spelers die goud pakten in Pyeongchang zijn er in Las Vegas niet bij.

De overwinning op het gastland is de eerste zege van Nederland dit toernooi. De eerste wedstrijd werd zaterdag met 4-7 verloren van Zuid-Korea. Later op zondag is zevenvoudig wereldkampioen Zweden al de volgende tegenstander en daarna wacht Nederland nog negen wedstrijden in de eerste ronde.

Van Dorp

Nederland ontbrak in februari op de Spelen. De ploeg van skip Jaap van Dorp, die verder bestaat uit Wouter Gösgens, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Alexander Magan, wist zich niet wist te plaatsen bij het OKT in december.

Op het WK vorig jaar in Edmonton was Nederland wel al van de partij, maar toen werd alleen van Rusland gewonnen.