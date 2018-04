Kampong na zege op Brussel naar halve finale Euro Hockey League

Quirijn Caspers en Bjorn Kellerman waren trefzeker met velddoelpunten, die dubbel tellen in de Europese topcompetitie.

Spits Caspers frommelde de bal op aangeven van Martijn Havenga langs de Belgische keeper, Kellerman kon in de cirkel vrij uithalen na een splijtende pass vanaf het middenveld van Robbert Kemperman.

De Belgen deden tussendoor alleen iets terug via een strafcorner van Conor Harte. De Ierse specialist van Racing Club Brussel was in het derde kwart dicht bij zijn tweede doelpunt, maar hij stuitte op zijn tweelingbroer David Harte die het doel van Kampong verdedigt.

Titelverdediger

Kampong won de EHL in 2016, vorig seizoen moest de titelverdediger uit Utrecht al in de achtste finales buigen voor Rot-Weiss Köln. De Duitse club stoomde vervolgens door naar de titel. Kampong nam vrijdag revanche door Rot-Weiss Köln met 1-0 te verslaan.

Rotterdam en Bloemendaal hopen zich maandag ook te plaatsen voor de 'Final Four'. De volgende tegenstander van Bloemendaal is het Franse Saint-Germain. Rotterdam neemt het in de kwartfinales op tegen Uhlenhorst Mühlheim uit Duitsland.

De finaleronde wordt eind mei gespeeld.