Joshua daagt Wilder uit voor gevecht om laatste ontbrekende wereldtitel

Joshua prolongeerde in de nacht van zaterdag op zondag door zijn overwinning op Parker de wereldtitels bij de boksbonden WBA, IBF en IBO en nam ook de wereldtitel van de WBO over van Nieuw-Zeelander Parker.

Wilder is de wereldkampioen bij boksbond WBC. "Het jaar 2018 ging voor mij om het winnen van alle wereldtitels en ik heb er nu nog één nodig. Ik heb nu een hele sterke onderhandelingspositie voor een gevecht tegen Wilder", aldus de Brit.

Joshua zou bij winst op Wilder de eerste bokser worden met alle wereldtitels in het zwaargewicht. "Ik wil best naar de VS gaan om te zien hoe serieus ze zijn over een gevecht en te praten achter gesloten deuren. Nu wordt er vooral gesproken over het gevecht op social media, maar het gaat hier om serieuze zaken."

Bonus

De Britse bokser is niet van plan om de opbrengsten voor het eventuele gevecht eerlijk te verdelen met Wilder. "Ik heb niet al die titels gewonnen om hem een bonus te bezorgen."

Joshua en Wilder zijn allebei nog ongeslagen in hun loopbaan. Joshua won 21 gevechten, waarvan 20 via een knockout. Zijn overwinning op Parker was zijn eerste zege op punten. Wilder is al veertig gevechten ongeslagen. Daarvan won hij er 39 via knockout.

Joshua's promotor, Eddie Hearn, hoopt dat het gevecht tussen Wilder en Joshua in de zomer kan plaatsvinden. "Het moet in ieder geval dit jaar plaatsvinden, omdat Joshua op een gegeven moment waarschijnlijk een van zijn titels op zal moeten geven. We moeten in de komende twee weken gaan onderhandelen om te kijken of een gevecht erin zit."