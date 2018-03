Joshua verdedigt wereldtitels zwaargewicht in historisch gevecht met Parker

Joshua werd door de jury unaniem als winnaar van het gevecht uitgeroepen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij niet op knock-out zegevierde.

Door zijn zege op Parker prolongeerde Joshua zijn titels bij de boksbonden WBA, IBF en IBO. Tevens nam hij de wereldtitel van de WBO over van de Nieuw-Zeelander. Hij is daarmee de eerste bokser in de geschiedenis met vier wereldtitels in het zwaargewicht.

Voorafgaand aan de partij waren Joshua en Parker beiden wereldkampioen in het zwaargewicht. Het was de eerste keer dat twee mannen met die status de strijd met elkaar aangingen in Groot-Brittannië.

Tyson

Bovendien stonden voor het eerst sinds 1987, toen Mike Tyson en Tony Tucker het in Las Vegas tegen elkaar opnamen, twee ongeslagen wereldkampioenen zwaargewicht tegenover elkaar in de ring.

Joshua is sinds april vorig jaar wereldkampioen bij de WBA. Toen versloeg hij op Wembley de gelouterde Wladimir Klitschko uit Oekraïne. De IBF-titel heeft de 28-jarige Engelsman al sinds 2016 in bezit. In oktober verdedigde hij beide titels met succes door eveneens in Cardiff de Kameroener Carlos Takam te kloppen.

Parker was sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO. Het verlies in Cardiff betekende zijn eerste nederlaag in 25 gevechten. Joshua won met zijn zege op Parker ook zijn 21e gevecht in zijn carrière.

Afwachtend

Joshua en Parker begonnen het gevecht afwachtend. Het duurde tot de derde ronde voordat de Brit enkele rake klappen uitdeelde aan zijn uitdager.

Vanaf de vijfde ronde kon de Nieuw-Zeelander wat meer partij bieden, maar Joshua hield de controle over de wedstrijd. Beide heren namen in een vrij matige wedstrijd nauwelijks risico.

Over de gehele partij gezien nam de regerend wereldkampioen wat meer initiatief en wist hij zijn tegenstander vaker te raken, waardoor hij uiteindelijk door de jury tot winnaar werd verkozen.