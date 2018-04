Racetalent dat benen verloor keert jaar na crash terug met podiumplek

Monger (18), die dus zijn debuut in de Formule 3 maakte, had in zijn aangepaste auto al de vijfde tijd neergezet bij de kwalificatie op het Oulton Park-circuit in het Engelse Tarporley.

De coureur van het team van Carlin schoof tijdens de openingsrace van het seizoen nog knap twee plaatsen op achter winnaar Linus Lundqvist uit Zweden en de Deen Nicolai Kjaergaard, die tweede werd.

Monger zoekt nog financiële steun om het Formule 3-seizoen voort te kunnen zetten en komt zoals het er nu voor staat na het openingsweekend dus niet meer in actie.

Inzamelactie

Vorig jaar werd na de verschrikkelijke crash van Monger een inzamelactie gestart, waarbij ook veel Formule 1-coureurs geld overmaakten. Onder anderen Max Verstappen doneerde een flink bedrag.

Monger botste een jaar geleden in de Formule 4 op een stilstaande auto tijdens de vijfde race van het Britse Formule 4-kampioenschap en moest door hulpdiensten uit zijn wagen bevrijd worden. Hij kon pas na twee uur per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd worden.

Daar werd de jonge coureur in een kunstmatige coma gebracht en moesten beide onderbenen geamputeerd worden. In de voorbije maanden werkte Monger hard aan een comeback, die zaterdag in Tarporley dus gestalte kreeg.