'Herboren' Woods gaat voor de zege op Masters in Augusta

De 42-jarige Amerikaan onderging in de afgelopen drie jaar liefst vier operaties aan zijn rug en kelderde op wereldranglijst. Dit seizoen maakt Woods echter weer een sterke indruk, onder meer tijdens het toernooi in Palm Harbor, waar hij tweede werd.

Mede daardoor wordt de veertienvoudig Major-winnaar weer als een van de favorieten voor de zege gezien. De laatste keer dat Woods de beste was op de baan in Georgia was in 2005.

Ook bij de Amerikaan zelf zijn de verwachtingen hoog. "Ik kom hier om te winnen", zegt Woods op zijn eigen website. "Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen. Ik ben een wandelend wonder."

"Elke keer dat ik speel voel ik me beter worden", legt hij uit. "Steeds iets scherper. Alles valt steeds beter samen. Desondanks is het grappig dat ik nu als een van de favorieten wordt gezien. Zes maanden geleden had niemand verwacht dat ik de Masters zou halen."

Organisatie

Woods stelt echter vooral zin te hebben in het vermaarde toernooi. "Qua organisatie is dit het beste toernooi ter wereld. De baan, de sfeer, het is de hemel voor een golfer."

De 79-voudig toernooiwinnaar heeft de baan vorige week al even kunnen testen. Hij liep er twee oefenrondes. "Een aantal holes zijn opnieuw aangelegd, maar het voelde alsof alles er al 100 jaar ligt. De baan ligt er geweldig bij."

De Masters gaan donderdag van start en duren tot en met zondag. Het prijzengeld bedraagt 11 miljoen dollar, bijna 9 miljoen euro. Voor de winnaar ligt een cheque van 1,9 miljoen dollar klaar, ruim 1,5 miljoen euro.

Vorig jaar ging de zege naar de Spanjaard Sergio Garcia.