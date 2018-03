Joshua beseft dat hij gekte moet relativeren in titelgevecht met Parker

De 28-jarige Brit strijdt voor zo'n 78.000 toeschouwers met de twee jaar jongere Nieuw-Zeelander om de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO.

"Hoewel er een fenomenale sfeer zal zijn, is er één ring en één scheidsrechter", zegt Joshua vrijdag tegen de BBC over zijn benadering van het gevecht waar de bokswereld reikhalzend naar uitkijkt.

Parker is een situatie als zaterdag in Cardiff niet gewend, weet Joshua. "Zoals altijd moet ik de gekte en de chaos die er heerst gewoon relativeren. Als Parker er even door verslapt, heb ik dat direct in de gaten."

Joshua is de titelhouder bij de boksbonden WBA en IBF. Hij versloeg in april vorig jaar op Wembley de gelouterde Wladimir Klitschko uit Oekraïne.

Het leverde Joshua de wereldtitel bij de WBA en prolongatie van zijn IBF-titel op. In oktober verdedigde hij die titels in Cardiff met succes tegen de Kameroener Carlos Takam.

Jaloers

De Brit staat zaterdag voor de derde keer in elf maanden in een uitverkocht stadion met bij elkaar zo'n kwart miljoen toeschouwers, tot grote trots van promoter Eddie Hearn.

"Dit is nog nooit vertoond in het Britse boksen. We moeten ervan genieten en het omarmen", zegt hij. "Het is geweldig dat men wereldwijd toekijkt en zegt: dat is in Groot-Brittannië. Mensen in de bokswereld zullen jaloers zijn."

Joshua was in al zijn twintig gevechten de sterkste op knock-out. Parker, sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO, is ongeslagen in zijn 24 gevechten en won achttien keer op knock-out.