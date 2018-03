Van Gerwen: 'Gewoon gewacht tot Van Barneveld hoofd liet hangen'

De 28-jarige Van Gerwen maakte pas in de vijfde leg het verschil tegen de Haagse veteraan. "Raymond begon sterk, hij miste weinig", analyseert de Brabander voor de camera van RTL7. "Maar daarna miste hij vijf pijlen in zijn eigen leg."

"Ik zei van tevoren al: je moet gewoon wachten tot hij een keer zijn hoofd laat hangen. En dat deed hij daarna. Dan moet je daar gebruik van maken en ervoor zorgen dat je zelf geen fouten maakt. En dat is precies wat ik deed", aldus Van Gerwen.

Volgens 'Mighty Mike' wist Van Barneveld zelf ook wel dat hij zich dergelijke foutjes niet kon veroorloven in de SSE Arena. "Er staat daardoor zoveel druk op. Hij moest goed blijven gooien, al is het misschien ook wel mijn eigen verdienste dat ik hem liet wankelen. Ik denk dat ik niet mag klagen."

Knalwedstrijd

Toch is koploper Van Gerwen nog altijd maar gematigd tevreden over zijn spel in dit Premier League-seizoen. "Ik heb nog steeds niet mijn beste spel in mezelf naar boven gehaald. Je ziet dat ik met een gemiddelde van 104,47 gewoon net iets tekortkom. Dat kan beter en is iets om aan te werken."

"Ik voel me goed, maar ik wil nog een knalwedstrijd neerzetten. Dat heb ik ook wel gedaan, want het was voor iedereen leuk om naar te kijken, maar ik wil net als vorig jaar weer een keer 110 of 115 gemiddeld gooien. 124 zou ook leuk zijn, maar ik wil de lat ook weer niet te hoog leggen voor mezelf."

Van Barneveld

Bij de 50-jarige Van Barneveld overheerste berusting. De Hagenaar wist precies waar het misging in de Noord-Ierse hoofdstad. "Ik miste een 84-finish en daarna nog drie pijlen. Dan pakt hij de leg en keert de hele wedstrijd natuurlijk."

"Dan raast hij gewoon weg en gooit hij alles met één pijl uit. Tja, daar is hij Michael van Gerwen en de beste van de wereld voor, toch? Ik gooide best wel goede legs, maar van Michael weet je gewoon dat hij alles uitgooit."

Vlak voor zijn partij tegen Van Gerwen kreeg Van Barneveld de bevestiging dat hij zeker is van een vervolg in de Premier League. Hij kan volgende week niet meer afvallen bij 'Judgement Night' in Liverpool.

"Maar daar was ik niet zo mee bezig hoor", verzekert 'Barney'. "Ik heb er alles aan gedaan om gewoon zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar vanavond was het niet mijn avond. Hard onderuit en morgen weer opkrabbelen", blijft hij optimistisch.

Voor Gerwyn Price zit het Premier League-seizoen er na volgende week op. Peter Wright staat nu op de 'veilige' achtste plek, maar kan in de negende speelronde nog gepasseerd worden door Mensur Suljovic.