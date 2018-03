Van Gerwen boekt simpele zege op Van Barneveld in Premier League

Dankzij de ruime zege blijft Van Gerwen ook na acht speelronden de koploper in de Premier League. Met veertien punten staat hij twee punten boven Michael Smith, die met 7-2 van Gerwyn Price won.

Zijn enige nederlaag leed 'Mighty Mike' tijdens de tweede speelronde. Toen moest hij in Cardiff nipt buigen voor Peter Wright (5-7), die daarna opvallend genoeg geen wedstrijd meer wist te winnen.

Van Barneveld blijft steken op de vijfde plaats met acht punten. Voor Price zit de competitie er na volgende week op. De darter uit Wales heeft nog geen wedstrijd gewonnen en kan niet meer wegkomen bij de onderste twee.

Dubbels

De start van Van Barneveld was prima en tot 2-2 hield hij in de Noord-Ierse SSE Arena gelijke tred met Van Gerwen. Daarna miste de Hagenaar in de vijfde leg echter vijf kansen op zijn dubbels. De nummer één van de wereld profiteerde, pakte de leg, en liet 'Barney' daarna niet meer terug in de wedstrijd komen.

Met een percentage van slechts twintig procent op zijn dubbels bleef Van Barneveld ver achter bij zijn tegenstander, die zeven van zijn tien kansen op een dubbel benutte. Ook het gemiddeld aantal punten met drie darts (104 om 96) was duidelijk in het voordeel van Van Gerwen.

Sinds de vijfde speeldag in Leeds heeft Van Gerwen de koppositie in de Premier League in handen. Hij hoopt de competitie tussen de beste darters ter wereld dit jaar voor de derde keer op rij winnend af te sluiten.

Judgement Night

Volgende week in Liverpool op 'Judgemement Night' vallen de nummers negen en tien van de Premier League af. De overgebleven acht darters spelen de weken erna nogmaals tegen elkaar, waarna vier spelers in de play-offs om de titel spelen.

De Premier League komt op 18 en 19 april naar Rotterdam. In Ahoy worden twee speelrondes afgewerkt, omdat de vijfde speelronde in Exeter begin deze maand vanwege noodweer moest worden afgelast.