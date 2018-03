IOC-voorzitter Bach lost belofte in en brengt bezoek aan Noord-Korea

De 64-jarige Duitser, die zijn komst vorige maand bij de start van de Winterspelen in buurland Zuid-Korea had aangekondigd, arriveerde met een delegatie van het IOC in Pyongyang. Hij verblijft er drie dagen.

Bach stond aan de basis van het toelaten van Noord-Koreaanse atleten bij de Spelen, wat wordt gezien als een toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Beide landen zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar.

"We kunnen een voorbeeld stellen en laten zien dat het nut heeft om met elkaar te praten en te onderhandelen. Alleen dan kun je tot een goed resultaat komen", zei Bach vorige maand bij de Spelen van Pyeongchang over zijn geplande bezoek aan Noord-Korea.

De IOC-preses heeft onder meer als doel om sport in Noord-Korea te ontwikkelen en de atleten daar voor te bereiden op deelname aan de Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking).

Eén vlag

Sporters van Noord-Korea liepen bij de openingsceremonie samen met Zuid-Koreaanse atleten onder één vlag het olympisch stadion binnen. Onder anderen de Zuid-Koreaanse president Moon-Jae In en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waren daarbij aanwezig.

Beide landen deden bovendien met een gemengd vrouwenteam mee aan het ijshockeytoernooi. Noord-Korea was met 22 atleten aanwezig op de Spelen. Later was het land ook present op de Paralympics.

Leider Kim Jong-un bracht de voorbije dagen in het geheim een bezoek aan China. Het was - voor zover bekend - zijn eerste buitenlandse bezoek sinds hij in 2011 aan de macht kwam. De Noord-Koreaanse leider heeft ook een afspraak gemaakt met de Amerikaanse president Donald Trump.

Voor die ontmoeting is nog geen datum. Wel staat voor 27 april een topontmoeting tussen beide Korea's op de agenda.