Emotionele Smith houdt rest van zijn leven spijt van cricketschandaal

"Ik zal er alles aan doen om de schade te herstellen die mijn fout veroorzaakt heeft. Ik weet dat ik hier de rest van mijn leven spijt van zal hebben", zei de 28-jarige Smith op het vliegveld van Sydney in zijn eerste media-optreden sinds het aanvoerderschap hem ontnomen is.

Smith kwam donderdagavond (lokale tijd) terug in Australië, nadat hij door de Australische cricketbond was weggestuurd uit Zuid-Afrika.

De gewezen captain werd woensdag net als tweede aanvoerder David Warner voor een jaar geschorst vanwege hun betrokkenheid vorige week bij het knoeien met de bal tijdens een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Batsman Cameron Bancroft is voor negen maanden uitgesloten van spelen voor het Australische team.

Verantwoordelijkheid

De 25-jarige Bancroft was degene die afgelopen zaterdag één kant van de bal ruwer probeerde te maken, maar zijn actie bleef niet ongezien.

Televisiecamera's registreerden zijn geklungel met gele tape en steentjes. Het ruwer maken van de bal moest voor 'reverse swing' zorgen, ofwel dat de bal de andere kant op zou bewegen dan de batsman (de slagman) zou verwachten.

Warner zou de initiator zijn van het plan maar Smith, die zaterdag direct al meldde dat het plan bedacht was door de "leiders" van het team, wilde donderdag niemand anders de schuld in de schoenen schuiven. "Ik was de aanvoerder van het Australische team en dit is gebeurd onder mijn leiding. Ik neem de verantwoordelijkheid volledig op me."

Ouders

Het schandaal is het nieuws van de week in Australië, waar spelen voor het nationale cricketteam zo'n beetje het hoogste is wat een sporter kan bereiken. Het hele land, tot premier Malcolm Turnbull aan toe, heeft schande gesproken van de acties van Smith, Warner en Bancroft.

Smith kreeg het donderdag te kwaad toen hem werd gevraagd wat de impact van het schandaal is op zijn ouders. "Ik hoop dat ik de komende tijd het respect van het land terug kan verdienen", snikte hij. "Cricket is de mooiste sport die er is. Cricket is mijn leven en ik hoop dat dat het weer kan worden. Het spijt me en ik ben er volledig kapot van."

Bancroft sprak voor Smith op het vliegveld van Sydney en ook hij bood zijn excuses aan. "Het voelt alsof ik iedereen in Australië in de steek heb gelaten. Het zal een lange weg zijn om dit te herstellen, maar dat is voor mij nu het belangrijkste."

Warner

Warner (31), die als onderdeel van zijn straf nooit meer een leiderschapsrol mag vertolken bij het nationale team, was niet aanwezig bij de persconferentie. Hij zette wel een verklaring op Twitter.

"Er zijn fouten gemaakt die het cricket geschaad hebben", schreef hij. "Ik bied mijn excuses aan voor mijn onderdeel in deze zaak. Het is een schandvlek op de sport waarvan ik houd sinds ik een kleine jongen was. Ik zal eerst wat tijd doorbrengen met familie en vrienden. Jullie zullen binnen een paar dagen van me horen."

Donderdag werd ook bekend dat de Australische bondscoach Darren Lehmann na de komende wedstrijd tegen Zuid-Afrika zijn functie zal neerleggen.

De 48-jarige coach trof geen blaam en zei eerder deze week nog te zullen aanblijven, maar hij stapt toch op. Vrijwillig en vooral omdat zijn familie nare verwensingen heeft gekregen.