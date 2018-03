Van Barneveld gelooft erin dat hij Van Gerwen kan verslaan in Belfast

Beide Nederlanders staan in de Noord-Ierse SSE Arena in de derde partij van de avond tegenover elkaar.

"Het geloof is terug, de druk is minder en misschien kom ik daardoor meer in vorm. Ik wil tegen Michael mijn beste niveau laten zien", zegt Van Barneveld op de site van bond PDC.

De vijfvoudig wereldkampioen pakte in zijn drie laatste partijen vijf punten en is er daarmee vrijwel zeker van dat hij volgende week in Liverpool 'Judgement Night' overleeft. De laagste twee spelers op de ranglijst zullen dan uitgeschakeld worden.

Dankzij zijn recente prestaties gelooft de 50-jarige Hagenaar in winst tegen Van Gerwen, de nummer één van de wereld. "Het wordt heel moeilijk om hem te verslaan, maar het is niet onmogelijk. Als ik mijn niveau haal, ben ik tot alles in staat."

Van Barneveld is na zeven speelrondes achter Van Gerwen, Michael Smith en Rob Cross de nummer vier van de Premier League. Peter Wright en Gerwyn Price zijn als nummer negen en tien virtueel uitgeschakeld.

Bewijzen

Van Gerwen is blij met zijn koppositie, maar vindt ook dat hij nog veel te bewijzen heeft in de prestigieuze competitie.

"Er ligt meer in het verschiet. Ik heb me nog niet van mijn beste kant laten zien, maar het gaat aardig. Ik doe wat ik moet doen: mijn partijen winnen", aldus de Brabander. "Uiteindelijk herinnert niemand zich je gemiddelde. Natuurlijk wil ik er het maximale uithalen, maar ook tegen Raymond moet ik gewoon zorgen dat ik weer twee punten pak."

Bij de overige partijen in Belfast neemt Mensur Suljovic het op tegen Gary Anderson, staat Smith tegenover Price, is Daryl Gurney de opponent van wereldkampioen Cross en sluiten Simon Whitlock en Wright de avond af.

De Premier League komt op 18 en 19 april naar Rotterdam. In Ahoy worden twee speelrondes afgewerkt, omdat de vijfde speelronde in Exeter begin deze maand niet doorging vanwege noodweer.