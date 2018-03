Zeilteam Scallywag zit volledig stuk na tragedie overboord geslagen Fisher

"Dit is de ergste situatie waarin je als team kunt verkeren", zegt Tim Newton, manager van SHK/Scallywag, op de site van de Volvo Ocean Race.

"Het is echt hartverscheurend voor Johns familie en vrienden. Schipper David Witt is een van zijn beste vrienden verloren. Het is verschrikkelijk."

Fisher sloeg overboord tijdens de zevende etappe. Dat gebeurde op circa 2.500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn bij stormachtige wind en hoge golven. Hoewel hij reddingskleding droeg, was hij spoorloos.

De Scallywag, met aan boord ook de Nederlandse Annemieke Bes, moest de zoekactie mede door de barre weersomstandigheden uiteindelijk staken.

Extreem

Manager Newton benadrukt dat SHK/Scallywag nog altijd moeite heeft om koers te zetten richting de haven van het Braziliaanse Itajai, waar de zware zevende etappe eindigt.

"De situatie is nog niet voorbij voor ons. De omstandigheden zijn extreem, met een sterke wind en een woeste zee. Onze focus is om het team met assistentie van de wedstrijdleiding in veilige haven te loodsen", aldus Newton.

"Als we daar zijn, hebben we tijd om dieper op de zaak in te gaan en lering te trekken uit wat met John is gebeurd. Dat zou een geste zijn richting John, die zich altijd bezighield met het overbrengen van zijn ervaringen aan de jonge zeilers in ons team."

Het was al de tweede keer deze Volvo Ocean Race dat er iemand te water raakte bij Team Sun Hung/Scallywag. In de vierde etappe sloeg Alex Gough overboord, maar hij kon weer aan boord gehesen worden.

De zevende etappe van 7.600 zeemijl, met start in Auckland en finish in Itajai, is de langste en de zwaarste in de Volvo Ocean Race.