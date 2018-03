Donar plaatst zich overtuigend voor halve finales Europe Cup

De Groningers waren in de return tegen Mornar Bar 101-74 met te sterk, nadat vorige week nog de heenwedstrijd in Montenegro met 73-67 werd verloren.

Brandyn Curry was met negentien punten de meest productieve speler aan de kant van Donar, gevolgd door Evan Bruinsma en Drago Pasalic met beiden achttien punten.

Donar was van meet af aan de bovenliggende partij in de met ruim 4000 toeschouwers volledig uitverkochte MartiniPlaza, maar na het eerste kwart bedroeg de voorsprong 'slechts' vijf punten (25-20).

Het was zelfs nog even schrikken voor de ploeg van coach Erik Braal toen sterspeler Curry ongelukkig ten val kwam, maar de Amerikaanse pointguard kon na een blessurebehandeling 'gewoon' weer verder.

Galavoorstelling

Donar trapte het gaspedaal in het tweede kwart wat steviger in en dat leidde er toe dat de kleedkamers werden opgezocht met 52-34 voorsprong.

Het geloof bij Mornar Bar was vanaf dat moment totaal verdwenen en Donar kreeg in het derde en vierde kwart dan ook alle tijd en ruimte om er nog een ware galavoorstelling van te maken.

Donar neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen het Italiaanse Venezia, dat woensdag met 94-90 verloor van Nizhny Novgorod, maar het heenduel in Rusland al met 86-76 had gewonnen.

Donar staat voor het eerst in de clubhistorie bij de laatste vier in de Europe Cup en is de eerste Nederlandse ploeg sinds Amsterdam in het seizoen 2000/2001 die de halve finales van een Europees toernooi bereikt.