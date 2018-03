Schippers start outdoorseizoen bij Diamond League in Doha

Schippers neemt het op tegen onder anderen olympisch kampioene op de 100 meter Elaine Thompson uit Jamaica en de Ivoriaanse Murielle Ahouré, die indoor wereldkampioene is op de 60 meter.

Ook Marie-Josée Ta Lou, die vorige zomer zilver won op 100 en 200 meter bij de WK in Londen, staat op de startlijst in Qatar.

De 25-jarige Schippers liep vorig jaar de 200 meter in Doha. De Utrechtse sprintte toen naar de tweede plaats achter Thompson.

WK indoor

Eerder deze maand kwam Schippers in actie in de finale van de 60 meter bij de WK indoor in Birmingham. Ze eindigde daar als vijfde, maar was toch tevreden. De wereldtitel ging naar Ahouré, voor Ta Lou (tweede) en de Zwitserse Mujinga Kambundji, die beslag legde op het brons.

Schippers bleef 0,05 seconde verwijderd van het brons. Ze beschouwde de 60 meter, die niet in de buitenlucht gelopen wordt, als een goede opwarmer voor de 100 en 200 meters later dit seizoen.

De Diamond League gaat over veertien wedstrijden. Na Doha komen Shanghai, Eugene, Rome, Oslo, Stockholm, Parijs, Lausanne, Rabat, Monaco, Londen, Birmingham, Zürich en Brussel aan de beurt.

Het Khalifa International Stadium in Doha is volgend seizoen het decor voor de WK atletiek. Vorig jaar was Londen gastheer van het toernooi. Schippers pakte toen goud op de 200 meter en brons op de 100 meter.