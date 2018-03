Joshua: 'Parker weet niet wat hij mee gaat maken in Cardiff'

"We spelen in een stadion waarin 80.000 mensen passen. Dat heeft Joseph nog nooit eerder meegemaakt in zijn loopbaan en ik al vier keer", legt Joshua dinsdag tegenover de BBC uit.

"Hij weet niet wat hij mee gaat maken. Je moet aan zulke omstandigheden wennen. Dat was bij mij ook het geval. Het is een ontmoedigende en overweldigende ervaring."

Joshua en Parker zijn beiden wereldkampioen in het zwaargewicht en het is voor het eerst dat twee mannen met die status tegenover elkaar staan in Groot-Brittannië. Ze strijden om de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO.

Joshua is de titelhouder bij de boksbonden WBA en IBF. Hij versloeg in april vorig jaar op Wembley de gelouterde Wladimir Klitschko uit Oekraïne.

Het leverde Joshua de vacante wereldtitel bij de WBA op en prolongatie van zijn IBF-titel. In oktober verdedigde hij in eveneens Cardiff die titels met succes tegen de Kameroener Carlos Takam.

Ongeslagen

Parker is sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO. De 26-jarige Nieuw-Zeelander is ongeslagen in zijn 24 gevechten. Achttien keer won hij op knock-out. Joshua won al zijn twintig gevechten op knock-out.

Die cijfers gaan er volgens Joshua voor zorgen dat het zaterdag een "historisch" en "elektrisch" gevecht gaat worden.

"Joseph weet dat als hij het tegen mij op gaat nemen, er bloed gaat vloeien. Ik heb nog nooit een partij verloren en ben van plan om dat nu ook niet te gaan doen."

Toch heeft Joshua ook wel degelijk respect voor Parker en zal er van onderschatting allesbehalve sprake zijn.

"Joseph is gevaarlijk. Hij is een koning waar hij vandaan komt, dus hij neemt die trots ook mee de ring in. Hij ziet het als een belangrijke taak om zijn land goed te vertegenwoordigen."

"Ik denk echt dat als mensen tegen mij vechten, ze opeens dertig procent beter worden. Daar moet ik mee dealen. Ik moet me goed beseffen met wie ik te maken heb en op het juiste moment toeslaan."