Britse zeiler tijdens Volvo Ocean Race overboord geslagen

Het incident gebeurde op circa 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn bij stormachtige wind en hoge golven. Fisher is bemanningslid van Team Sun Hung Kai/Scallywag, dat namens Hongkong deelneemt aan de zeilrace om de wereld.

De Nederlandse zeilster Annemieke Bes behoort eveneens tot de selectie van de ervaren Australische schipper David Witt.

Fisher (47) droeg reddingskleding toen hij in de zuidelijke oceaan viel. "We zijn zeer bezorgd, zeker gezien de huidige weersomstandigheden", liet de wedstrijdleiding weten.

Een schip dat op ongeveer 400 zeemijl (circa 700 kilometer) van de plaats van het ongeval voer, heeft inmiddels koers gezet richting het drama op open zee.

Bekking

Schipper Bouwe Bekking, van Team Brunel, sprak eerder op maandag al zijn bezorgdheid uit over de moeilijke omstandigheden richting Kaap Hoorn. "Er komt nu een groot lagedrukgebied aan met 40-50 knopen wind. Het wordt afzien en is het heel belangrijk om de zaak heel te houden."

Team Brunel lag op ongeveer 1500 mijl van Kaap Hoorn aan kop. De zevende etappe van 7600 zeemijl, met start in Auckland en finish in Itajai in Braziliƫ, is de langste en de zwaarste in deze editie van de zeilrace om de wereld.

In 2006 werd het zeilteam van ABN AMRO tijdens de Volvo Ocean Race getroffen door het noodlot. Bemanningslid Hans Horrevoets sloeg bij zwaar weer overboord. Hoewel hij vrij snel gevonden werd, lukte het zijn teamgenoten niet hem te reanimeren.