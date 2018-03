Chef de mission Bijl aan de slag als technisch directeur bij hockeybond

De Rotterdammer (51) is de opvolger van Arno den Hartog, die vorig jaar aangaf zich te willen richten op een nieuwe functie binnen de KNHB.

Bijl liet vorig jaar zomer al weten na dertien jaar te vertrekken bij NOC*NSF. "Met name de eerste gesprekken met de bondscoaches Alyson Annan en Max Caldas hebben mij gesterkt om bij de KNHB aan de slag te gaan", verklaart hij zijn keuze voor de hockeybond.

"Ik zie ernaar uit om met coaches en spelers, maar zeker ook met de club en de bestuurders samen een belangrijke bijdrage te leveren aan het Nederlandse tophockey."

Bij de Spelen in Zuid-Korea, waar Nederland in totaal twintig medailles veroverde, was Bijl voor de zesde keer deels verantwoordelijk namens NOC*NSF. Hij was als opvolger van Maurits Hendriks wel voor de eerste keer eindverantwoordelijk als chef de mission.

WK

Het WK hockey is dit jaar het grote toernooi waar zowel de Nederlandse vrouwen als mannen naartoe werken. Het toernooi voor vrouwen wordt in juli en augustus gehouden in Londen.

De ploeg van bondscoach Annan, dat bij de vorige editie in eigen land met de wereldtitel aan de haal ging, neemt het in de groepsfase op tegen Zuid-Korea, Italië en China.

De mannen, die onder leiding staan van Caldas, beginnen in december in het Indiase Bhubaneswar aan het WK met een groepswedstrijd tegen Maleisië. De overige tegenstanders in de poule zijn Duitsland en Pakistan. Vier jaar geleden verloor Nederland de WK-finale van Australië.