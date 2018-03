Handbalsters willen na recordinterland doorgroeien naar Ahoy of Ziggo Dome

"Een vol Ahoy of een volle Ziggo Dome is zeker een realistische doelstelling", zegt Sjors Röttger, directeur van de bond. "We zetten de laatste jaren grote stappen. Van 2500 toeschouwers naar 4000 en nu zitten we op 6000. De volgende stap is 8000 toeschouwers, daar willen we naartoe."

De hoge toeschouwersaantallen zijn het gevolg van de goede prestaties de afgelopen jaren van de Nederlandse vrouwen, die in drie jaar tijd WK-zilver, EK-zilver en WK-brons veroverden en vierde werden op de Spelen in Rio de Janeiro.

Voor de wedstrijd tegen Hongarije, die met 22-23 verloren ging, waren alle kaarten binnen een halve dag verkocht en daardoor leeft ook bij de speelsters het gevoel dat het vol spelen van nog grotere hallen mogelijk is.

"Ik kreeg kippenvel toen 6000 man uit volle borst het Wilhelmus zongen", vertelt keepster Tess Wester. "Echt super om in eigen land voor zoveel mensen te spelen, maar als team willen we nog groter. Als je hoort dat de kaarten in zes uur uitverkocht waren dan is er meer mogelijk."

Linkeropbouwspeelster Lois Abbingh sluit zich daarbij aan. "Ik ben benieuwd of we richting de 10.000 kunnen groeien. Dat zou fantastisch zijn, al was dit qua sfeer ook al heel mooi."

Geld

Probleem is wel dat er geen grote sporthallen in Nederland zijn dan het Sportcentrum in Eindhoven, dat met extra tribunes in capaciteit was vergroot voor Nederland-Hongarije.

"Het wordt een enorme uitdaging", zegt Röttger. "Misschien kun je in Eindhoven nog iets meer mensen kwijt, maar als we echt groter willen dan komen we uit bij Ahoy en de Ziggo Dome en dat zijn van origine geen sporthallen. Je zult daar moeten bouwen en dat kost enorm veel geld. En wij hebben niet zoals de KNVB een potje over."

"Maar uiteindelijk willen we stap voor stap wel naar Ahoy of de Ziggo Dome groeien. Ik kan niet zeggen dat dat over een maand al het geval is, maar het gaat geen tien jaar meer duren."

De volgende thuiswedstrijd van de handbalsters is op zaterdag 2 juni het EK-kwalificatieduel met Kosovo. Er wordt dan gespeeld in het Topsportcentrum in Almere dat een capaciteit heeft van ongeveer 3.000.