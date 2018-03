Handbalsters nog niet zeker van EK na thuisnederlaag tegen Hongarije

Bij een overwinning of een gelijkspel had Oranje zich met nog twee wedstrijden te gaan al geplaatst voor het EK van later dit jaar in Frankrijk. Door de nederlaag staat de nummer drie van het laatste WK na vier duels op zes punten in groep 7.

Ook Hongarije staat op zes punten, maar die ploeg gaat dankzij het betere onderlinge resultaat aan kop. Afgelopen donderdag won Nederland in Gyor met 18-19 van de Hongaarse vrouwen.

Nummer drie Wit-Rusland staat op vier punten. De nummers één en twee uit elke groep plaatsen zich net als de beste nummer drie van de zeven poules voor het EK, dat van 30 november tot en met 16 december wordt gehouden. In 2016 won Nederland bij het vorige EK zilver na een nederlaag tegen angstgegner Noorwegen in de finale.

In beide duels met Hongarije moest Oranje het stellen zonder Estavana Polman. De opbouwspeelster heeft nog te veel last van een voetblessure die ze eind februari opliep bij een wedstrijd van haar Deense club Esbjerg.

Abbingh

Oranje en Hongarije maakten er zondag een spannende strijd van in het uitverkochte Topsportcentrum. De thuisploeg nam een 2-0 voorsprong, maar daarna ging het gelijkop en dat resulteerde in een 12-12 ruststand. Lois Abbingh was in de eerste helft viermaal trefzeker, maar miste ook enkele strafworpen.

Ook in de tweede helft wist geen van beide ploegen echt een gaatje te slaan. Hongarije kwam weliswaar met 16-14 voor, maar via twee doelpunten van Abbingh knokte Nederland zich terug.

Tot 21-21 hielden de twee ploegen weer gelijke tred, maar vervolgens kwam Hongarije op 21-23. Die achterstand wist Nederland in de slotfase niet meer weg te werken.

Bij de laatste aanval maakte Abbingh nog wel gelijk, maar die treffer werd afgekeurd. De scheidsrechter constateerde een overtreding van Danick Snelder.

Het duel in Eindhoven werd bezocht door 6000 toeschouwers, waarmee een record werd gebroken. Nooit eerder kwamen er in Nederland zoveel mensen naar een handbalwedstrijd kijken.