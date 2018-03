Oppermachtig Donar wint basketbalbeker voor tweede jaar op rij

De bekerfinale was eigenlijk na het eerste kwart al beslist. Donar miste vanaf 16-11 praktisch niks meer, waardoor er na de eerste tien minuten liefst 38 punten op het scorebord stonden voor de thuisploeg. Het verschil was daardoor al zeventien (38-21).

In het vervolg van de wedstrijd liet Leiden de voorsprong niet veel verder meer oplopen, maar een comeback zat er nooit in voor de ploeg van de Belgische coach Paul Vervaeck.

Sterspeler Brandyn Curry was zoals vaker dit seizoen de uitblinker bij Donar met 26 punten. De point guard uit Amerika schoot liefst zes driepunters raak. Center Thomas Koenis droeg 13 punten en 18 rebounds bij. Bij Leiden was Carrington Love het best op schot met 15 punten.

Donar won de beker eerder in 2005, 2011, 2014, 2015 en 2017. Daarnaast verloor de Groningse ploeg de finale in 1997, 2000 en 2007.

ZZ Leiden stond voor de vijfde keer in de bekerfinale. In 2010 en 2012 pakten de Zuid-Hollanders de prijs, terwijl in 2014 en 2016 de eindstrijd verloren ging.

Drukke periode

Donar verloor dit seizoen pas twee keer op nationaal niveau. Begin oktober veroverde Landstede Zwolle de Super Cup door met 69-77 te winnen in Groningen en twee dagen later won Leiden in eigen huis de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 75-63 van Donar.

Het competitieduel van Donar op bezoek bij Aris Leeuwarden van half november telt ook als een nederlaag voor de Groningers, maar dat kwam doordat de kampioen een straf kreeg voor het opstellen van te veel buitenlanders.

Donar zit in een zeer drukke periode, omdat het team van coach Eric Braal nog actief is in de FIBA Europe Cup. De ploeg verloor afgelopen woensdag in Montenegro de heenwedstrijd tegen Mornar Bar met 73-67. Aanstaande woensdag staat de return op het programma in een uitverkocht Martiniplaza.

In de competitie is de regerend kampioen koploper met 40 punten uit 22 wedstrijden. Leiden staat derde met 36 punten uit 24 duels. Donar is de grote favoriet om ook dit seizoen weer de titel te pakken. De play-offs om het kampioenschap beginnen eind april.