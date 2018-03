Australische premier spreekt schande van groot cricketschandaal

Smith en Warner namen die stap nadat zelfs de Australische premier Malcolm Turnbull schande had gesproken over het bedrog in een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika in Kaapstad.

"Ik heb het altijd ondenkbaar geacht dat het Australische cricketteam betrokken zou raken in een fraudezaak", zei premier Turnbull zondag. "Ik ben geschokt en zeer teleurgesteld. Onze cricketspelers zijn rolmodellen en staan normaal gesproken symbool voor fair play."

"Het is de verantwoordelijkheid van de nationale cricketbond om straffen uit te spreken, maar voor het hele land is dit een grote teleurstelling. Het spelen voor het nationale cricketteam is zo'n beetje het hoogste wat je kunt bereiken in Australië."

Geknoeid

Aanvoerder Smith gaf zaterdag toe dat zijn team op de derde dag van de vijfdaagse wedstrijd in Zuid-Afrika moedwillig met de cricketbal had geknoeid.

De 25-jarige batsman Cameron Bancroft was aangewezen om één kant van de bal ruwer te maken, maar zijn actie bleef niet ongezien. Televisiecamera's registreerden zijn geklungel met tape en steentjes.

Het ruwer maken van de bal moest voor 'reverse swing' zorgen, ofwel dat de bal de andere kant op zou bewegen als dat de batsman (de slagman) zou verwachten.

Smith gaf na de wedstrijd toe dat de leiders van zijn team de truc hadden bedacht tijden de lunch. De coaches zouden van niets hebben geweten. "Ik ben er niet trots op en ik beloof dat het niet nog eens zal gebeuren", zei hij zaterdag.

Smith zei toen nog te hopen dat hij aanvoerder mocht blijven, maar een dag later was zijn positie door alle ophef niet meer houdbaar. Hij en Warner zullen tot het einde van de wedstrijd tegen Zuid-Afrika op maandag geen (tweede) aanvoerder meer zijn. Ze blijven wel gewoon meedoen aan het duel. Ondertussen blijft de Australische bond de zaak onderzoeken.

ICC

De internationale cricketbond ICC maakte later op zondag bekend dat Smith voor één testwedstrijd wordt geschorst en dat hij een boete moet betalen. Bancroft krijgt ook een boete van de ICC.