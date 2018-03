Bidcomité Sion 2026 beslist pas na zomer over schaatstoernooi in Nederland

De Zwitserse stad is op dit moment één van de vier steden die zich kandidaat heeft gesteld voor de Winterspelen van over acht jaar. Ook het Canadese Calgary, het Japanse Sapporo en het Zweedse Stockholm hopen de Spelen van 2026 binnen te halen.

Eerder deze week meldde onder meer de Zwitserse krant Blick dat wordt overwogen om het schaatstoernooi buiten de landsgrenzen te houden om de kosten laag te houden. Nederland wordt als een interessante optie gezien.

Een woordvoerster van het bidcomité bevestigt dat er contact is geweest met NOC*NSF, maar dat het nog lang niet zeker is dat het schaatstoernooi in bijvoorbeeld Thialf wordt gehouden.

"We hopen na de zomervakantie verdere gesprekken te voeren", zegt de woordvoerster tegen NUsport. "Duitsland is ook een optie, maar er is nog geen contact geweest met het Duits olympisch comité. Dat gebeurt vermoedelijk ook in de zomer."

Tijdelijke hal

Behalve Nederland en Duitsland is het ook een optie om een tijdelijke locatie in Zwitserland zelf te bouwen. Daarvoor gelden momenteel twee opties: een overdekte baan in Aigle of een baan in de buitenlucht.

Zwitserland was eerder in 1928 en 1948 organisator van de Winterspelen. In beide gevallen was het evenement in St. Moritz.

Er bestaat een kans dat meer landen zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Winterspelen van 2026. Kandidaatlanden mogen nog tot en met 31 maart hun interesse kenbaar maken.

In september 2019 wordt in Milaan tijdens een congres van het IOC bepaald waar de Spelen van 2026 worden gehouden.