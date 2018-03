Warriors-sterspeler Curry valt bij rentree opnieuw uit met blessure

Curry (30) hinkte in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks (106-94 winst) na een botsing met teamgenoot JaVale McGee met een pijnlijke linkerknie naar de zijkant. Hij ondergaat later op zaterdag nader onderzoek naar de ernst van de kwetsuur.

De vedette van de Warriors keerde tegen de Hawks terug van een enkelblessure die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Dat was niet de eerste keer dit seizoen. De meest waardevolle NBA-speler van 2015 en 2016 miste tot dusver 21 wedstrijden vanwege fysieke ongemakken.

Curry was tegen de Hawks aardig op dreef met 29 punten en met name door zijn scores in het derde kwart bogen de Warriors een achterstand van 60-53 om in een voorsprong van 66-64. De regerend NBA-kampioen wist na het uitvallen van Curry de overhand te houden en won het duel in Oakland met 106-94.

Tot dusver zijn vijf clubs zeker van deelname aan de play-offs, die volgende maand beginnen. Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers (in de Eastern Conference), Houston Rockets en de Warriors (Western Conference) eindigen minimaal bij de eerste acht.