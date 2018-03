Van Gerwen blij dat hij Smith ondanks schouderklachten de baas was

De 28-jarige Brabander gaat alleen aan kop dankzij een overtuigende 7-2 overwinning, al vond hij zelf dat het wat moeizaam ging.

"Ik had wat pijn in mijn schouder en iedere keer als ik de triple twintig probeerde te raken, kwam de pijl lager in het bord terecht", zei Van Gerwen tegen Sky Sports.

"Ik ergerde me een beetje aan mezelf, maar moest gewoon gefocust blijven. Het kwam precies op het goede moment dat ik 148 uitgooide."

Van Gerwen, die met die uitgooi voor het eerst in de partij een voorsprong nam (3-2), maakte indruk met enkele hoge finshes. Hij beƫindigde de partij in stijl door 107 uit te gooien. "Uiteindelijk waren mijn finishes inderdaad goed. Ik heb niet veel fouten gemaakt, maar hoge scores bleven uit."

Van Barneveld

Ook Raymond van Barneveld had donderdag succes in de SSE Hydro in Glasgow, want de Hagenaar was Peter Wright met liefst 7-1 de baas. Hij pakte vijf punten in de laatste drie partijen.

"Peter heeft het moeilijk de laatste weken, maar dit is een enorm belangrijke overwinning voor me. Sinds de UK Open heb ik hard aan mijn fitheid gewerkt en ik voel me goed", zegt hij op de site van bond PDC.

"Iedereen wil in mei in de O2 Arena in Londen staan en ik geloof erin dat me dat lukt. Dat ik nu goed presteer leidt ertoe dat ik harder wil werken."

Komende donderdag wordt de volgende speelronde in Belfast afgewerkt en een week later is het 'Judgement Night' in Liverpool, waar de onderste twee spelers op de ranglijst worden uitgeschakeld. De finale in Londen is op 17 mei.