Van Gerwen weet zeker dat hij 'fenomenale' Smith halt gaat toeroepen

Zowel Van Gerwen als Smith heeft na zes speelronden tien punten verzameld, terwijl beide darters ook precies evenveel legs pakten (veertig). Aangezien de Brabander één leg minder verloor, staat hij bovenaan de ranglijst.

"Michael heeft het tot nu toe erg goed gedaan, maar ik speel altijd goede wedstrijden tegen hem", waarschuwt Van Gerwen op de site van dartsbond PDC. "Hij weet dat ik hem dolgraag wil stoppen en dat ga ik ook doen."

In 2016 speelden Van Gerwen en Smith voor de laatste keer tegen elkaar in de Premier League. De Brabander won toen in Aberdeen met 7-1 en vestigde bovendien een wereldrecord door een gemiddelde van 123,4 per drie pijlen te gooien.

Fenomenaal

Smith, die vorig jaar ontbrak op het prestigieuze toernooi, leed op 8 maart in Leeds zijn eerste en tot dusver enige nederlaag van deze editie in de Premier League door met 5-7 te verliezen van wereldkampioen Rob Cross.

Van Gerwen is dan ook onder de indruk van de 27-jarige Smith. "Michael is een goede speler en het werd tijd dat dat eruit kwam, want het is echt een fenomenaal talent."

Titelverdediger Van Gerwen, die tot dusver alleen verloor van de Schot Peter Wright, hoopt tegen Smith zijn vijfde zege op rij te boeken. "Ik weet dat ik nog beter kan, maar ik ben aan het winnen en dat is belangrijk. Het is een pittig toernooi, maar ik sta bovenaan en daar wil ik graag blijven."

Raymond van Barneveld, de andere Nederlander die meedoet aan de Premier League, neemt het donderdag in Glasgow op tegen Wright.