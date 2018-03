WADA vindt dat verbeteringen in Rusland te traag gaan

Reedie vertelde woensdag op een conferentie van het WADA in Lausanne dat het Russische antidopingbureau Rusada "bemoedigende progressie" heeft gemaakt, maar dat er nog een lange weg te gaan is voordat de Russen voldoen aan de internationale standaard.

"We verwelkomen graag een onafhankelijk en efficiënt Rusada. Het is jammer dat het de Russische autoriteiten zo veel tijd kost om dat te laten gebeuren", zei Reedie, die de gebrekkige medewerking betreurt.

"Want er is door het WADA enorm veel werk verzet om de Russische autoriteiten te overtuigen dat ze de feiten zoals die in het rapport van McLaren aan het licht kwamen erkennen en accepteren."

In het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren werd onthuld dat er sprake was van systematisch door de staat gestuurd dopinggebruik in Rusland, onder meer bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi.

Grote verliezers

Rusada verloor in 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Aan de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janerio mochten geen Russen deelnemen aan het atletiektoernooi, met uitzondering van verspringster Darya Klishina die in de Verenigde Staten woonachtig was.

Bij de Winterspelen van vorige maand in Pyeongchang mochten de Russen alleen onder neutrale vlag deelnemen als ze konden aantonen dat ze een 'schoon' verleden hebben.

"De grote verliezers zijn de Russische atleten. Deelname van hen aan toekomstige toernooien zal steeds opnieuw bekeken moeten worden", aldus Reedie.

"Zo lang het WADA niet kan bevestigen dat Rusland een betrouwbaar antidopingbureau heeft, zal de rest van de wereld er niet van overtuigd zijn dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Verdenkingen en twijfels zullen dan blijven bestaan."