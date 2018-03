Luiten hoopt over drie weken rentree te maken op Spaans Open

"Ik had al het gevoel dat de pijn in mijn linkerpols door vochtophoping kwam, maar als je een MRI-scan laat maken is er toch altijd de angst dat het misschien iets ernstigers is. Dat bleek gelukkig niet het geval'', laat Luiten dinsdag op zijn eigen website weten.

"Het vocht in mijn bot is een gevolg van overbelasting. Ik moet nu de pols een week volledig ontlasten. Met medicatie en geregeld ijs erop moet het vocht verdwijnen."

Luiten moest zich door zijn kwetsuur afmelden voor het WK matchplay dat deze week in het Amerikaanse Austin wordt afgewerkt.

Positief

"Over een week gaat mijn arts Peter Vergouwen kijken of de zwelling en de pijn weg zijn en dan kan ik misschien voorzichtig weer iets gaan doen. Geblesseerd zijn is heel vervelend en het komt altijd op een slecht moment, maar ik kijk nu al weer positief vooruit."

Luiten boekte vorige maand op het Oman Open nog zijn zesde toernooizege op de Europese Tour en speelde daarna het toptoernooi uit het World Golf Championship in Mexico en het India Open.

Luiten is de nummer 71 van de wereld en had aan de WK matchplay in Texas, waar alleen de beste 64 van de mondiale ranking welkom was, mee kunnen doen omdat een aantal spelers zich had afgemeld.