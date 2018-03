Paralympische sporters keren terug naar Nederland

De paralympiërs wonnen zeven medailles op de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Ze pakten samen drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons. Dat was een nieuw record voor Nederland op de Winterse Paralympics.

Er deden negen Nederlanders mee aan de Paralympics, waarvan er vijf een medaille wisten te veroveren.

Snowboardster Bibian Mentel won tweemaal goud en ook skiër Jeroen Kampschreurs werd paralympisch kampioen. Snowboardster Lisa Bunschoten veroverde zilver en brons en snowboarder Chris Vos en skiester Linda van Impelen gingen met zilver naar huis.

Willem-Alexander

Vrijdag worden de medaillewinnaars samen met de medaillewinnaars van de Olympische Splen gehuldigd door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Margriet op Paleis Noordeinde.

Eerder die dag verzorgt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het officiële huldigingsprogramma in de Grote Kerk in Den Haag. Daar worden alle atleten, coaches en begeleiders ontvangen en toegesproken door viceminister-president Hugo de Jonge en minister van Sport Bruno Bruins.

De volgende Olympische en Paralympische Spelen zijn in de zomer van 2020 in Tokio. Ook de eerstvolgende Winterspelen vinden in het Verre Oosten plaats. In 2022 is Peking gastheer voor de Olympische Spelen en aansluitend de Paralympics.

