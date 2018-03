Lue neemt vanwege gezondheid pauze als coach van Cavaliers

"Na veel gesprekken met onze artsen en Koby (technisch directeur Koby Altman, red.) en veel nadenken over wat het beste is voor het team en mijn gezondheid, heb ik besloten om een stap terug te doen en me te focussen op het creëren van een gezondere basis waarmee ik de rest van het seizoen kan coachen", aldus Lue maandag op de site van de Cavaliers.

De Amerikaan verliet zaterdag de wedstrijd tegen Chicago Bulls (109-114 winst) voortijdig omdat hij zich niet lekker voelde. Het was al de derde keer dit seizoen dat Lue een duel niet kon afmaken vanwege zijn gezondheid.

"Ik heb gedurende het hele seizoen last gehad van pijn op mijn borst en andere verontrustende symptomen, die verergerd zijn door een gebrek aan slaap", zegt Lue. "Ondanks een hele hoop onderzoeken is het nog niet duidelijk wat het probleem precies is."

Warriors

De voormalig guard, die tussen 1998 en 2009 zelf in de NBA speelde, volgde in januari 2016 David Blatt op als hoofdcoach van de Cavaliers. Een halfjaar later leidde hij de ploeg uit Cleveland naar diens eerste NBA-titel.

Vorig seizoen verloren de Cavaliers in de NBA-finale van Golden State Warriors.

Deze jaargang staat de ploeg van sterspeler LeBron James met nog dertien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen op de derde plek in de Eastern Conference met 40 zeges en 29 nederlagen. Cleveland is zo goed als zeker van een plek bij de eerste acht en daarmee een ticket voor de play-offs.

Volgens ESPN hoopt Lue ver voor de start van de play-offs op 14 april weer terug te zijn bij de Cavaliers. Tot die tijd zal eerste assistent Larry Drew zijn taken overnemen.