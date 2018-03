Polman ontbreekt in selectie handbalsters voor EK-kwalificatieduels

In vergelijking met de voorselectie die bondscoach Helle Thomsen vorige maand naar buiten bracht zijn ook Jessy Kramer, Charris Rozemalen en Kristy Zimmerman afgevallen door een kwetsuur.

Angela Malestein, de afgelopen jaren een vaste waarde bij Oranje, keert juist weer terug. De hoekspeelster zat niet in de voorselectie omdat ze vorige maand haar neus brak, maar ze is nu voldoende hersteld.

Naast Malestein zijn ook Inger Smits, Rinka Duijndam, Angela Steenbakkers en Esther Schop zondag in het vliegtuig gestapt naar Hongarije, hoewel zij niet in de voorselectie zaten.

Nederland gaat donderdag eerst op bezoek in Hongarije (start wedstrijd: 18.00 uur). Zondag volgt de thuiswedstrijd tegen de Hongaarse vrouwen voor 6.000 toeschouwers in het uitverkochte Indoor Sportcentrum in Eindhoven (start wedstrijd: 16.00 uur).

Trainingsstage

In totaal heeft Thomsen achttien speelsters opgeroepen voor de eerste duels van Oranje sinds het WK van vorig jaar december. Nederland won toen brons door een zege op Zweden in de troostfinale. Hongarije reikte daar tot de achtste finales.

Tijdens de trainingsstage in aanloop naar de uitwedstrijd in Györ - waar Yvette Broch en Nycke Groot hun clubhandbal spelen - moet de Deense bondscoach nog twee internationals laten afvallen voor de definitieve wedstrijdselectie van zestien speelsters.

Delaila Amega, Smits, Duijndam en Schop zijn nieuw ten opzichte van de WK-selectie. Steenbakker was er in eerste instantie wel bij, maar werd halverwege het toernooi vervangen door Pearl van der Wissel, die na een afwezigheid van meer dan vijf jaar plotseling haar rentree maakte. Van der Wissel is nu buiten de ploeg gelaten.

Nederland en Hongarije hebben na twee van de zes speelrondes beide vier punten in groep 7 van de EK-kwalificatie, maar Oranje heeft een iets beter doelsaldo. Nederland won vorig jaar met 33-21 van Wit-Rusland en met 12-40 van Kosovo. Die beide ploegen hebben nog nul punten.

De nummer één en twee uit de groep plaatsen zich net als de beste nummer drie van de zeven poules voor het EK, dat van 30 november tot en met 16 december wordt gehouden in Frankrijk. Nederland won in 2016 bij het vorige EK zilver na een nederlaag tegen angstgegner Noorwegen in de finale.

Volledige selectie handbalsters:

Lois Abbingh (Issy Paris Hand), Delaila Amega (TuS Metzingen), Debbie Bont (Köbenhavn Handbold), Yvette Broch (Györi Audi ETO KC), Kelly Dulfer (Köbenhavn Handbold), Nycke Groot (Györi Audi ETO KC), Laura van der Heijden (FTC Rail-Cargo Hungaria), Jasmina Jankovic (TuS Metzingen), Lynn Knippenborg (Buxtehuder SV), Sanne van Olphen (Viborg HK), Martine Smeets (SG BBM Bietigheim), Danick Snelder (FTC Rail-Cargo Hungaria), Tess Wester (SG BBM Bietigheim), Angela Malestein (SG BBM Bietigheim), Inger Smits (TTH Holstebro), Rinka Duijndam (HSG Bad Wildungen Vipers), Angela Steenbakkers (HSG Blomberg Lippe), Esther Schop (HAC Handball)