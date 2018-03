Luiten meldt zich met polsblessure af voor WK matchplay

Luiten won vorige maand nog het Oman Open, zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour, en speelde daarna het toptoernooi uit het World Golf Championship in Mexico en het India Open.

"Ik weet zelf nog niet exact wat de last aan mijn pols betekent", zegt de 32-jarige Rotterdammer maandag op zijn eigen site. "Het is opgekomen in Nederland in de week dat het hier zo koud was, in de week voor het toernooi in Mexico.

"Het is de linkerpols waaraan ik geopereerd ben in 2010 en die was wat stijver geworden. Dat is wel vaker het geval, maar meestal trekt het weer weg na rust en behandelingen. Maar nu is de pols stijf gebleven en het is zelfs ietsje erger geworden."

Luiten is de nummer 71 van de wereld en bij het WK matchplay mogen alleen de beste 64 van de mondiale ranking meedoen, maar door een aantal afzeggingen hoorde de Nederlander eind vorige week dat hij zich toch gekwalificeerd had voor het prestigieuze toernooi in Texas.

"Je kunt ervoor kiezen om koste wat kost te willen spelen of je kunt aan de lange termijn denken en aan alle toernooien die later dit jaar volgen", aldus Luiten. "Ik kies voor de lange termijn. Maar het is doodzonde dat ik niet kan meedoen in Texas, dat is duidelijk."