Dovizioso begint MotoGP-seizoen met zege, Bendsneyder 18e in Moto2

Dovizioso (Ducati) boekte bij de Grand Prix van Qatar zijn negende zege in de MotoGP. De 31-jarige Italiaan moest in de laatste ronde heel even de leiding afstaan aan Marquez (Honda), maar hij hield zijn hoofd koel en pakte de leidende positie voor het uitkomen van de bocht weer terug.

Het verschil tussen Dovizioso en Marquez, die vorig seizoen respectievelijke tweede en eerste werden in het WK-klassement, was slechts 27 duizendsten op de streep. Valentino Rossi (Yamaha) eindigde op acht tienden van de winnaar als derde.

Johann Zarco startte vanaf pole position en de Fransman ging tijdens de race ook lange tijd aan kop op het Losail International Circuit, maar op vijf ronden van het einde zag de Yamaha-coureur Dovizioso en Marquez voorbij glippen.

Zarco eindigde uiteindelijk slechts als achtste op zeven seconden van Dovizioso, nog achter de Brit Cal Crutchlow (vierde), de Italiaan Danilo Petrucci (vijfde) en de Spanjaarden Maverick ViƱales (zesde) en Dani Pedrosa (zevende).

Moto2

Bo Bendsneyder maakte een bescheiden debuut in de Moto2. De Rotterdammer reed naar de achttiende plaats en voor die klassering kreeg de rijder uit het Tech3 Racing Team geen punten voor het wereldkampioenschap.

De Italiaan Francesco Bagnaia won de race op het woestijncircuit van Losail. Zijn landgenoot Lorenzo Baldassarri finishte als tweede en de Spanjaard Alex Marquez, die van pole position was vertrokken, moest genoegen nemen met de derde plaats.

Bendsneyder reed de afgelopen twee seizoenen in de Moto3 en behaalde in die klasse twee keer het podium. Hij gaat het nu proberen in de zwaardere Moto2. Zijn eerste race verliep redelijk solide vanaf de twintigste positie. Hij won twee posities en aan de finish was zijn achterstand op de winnaar ruim 32 seconden.

"Ik had het moeilijk in de eerste ronden; was te nerveus en had geen lekker gevoel op de motor'', zei Bendsneyder na afloop. "Na een stuk of vijf ronden ging het beter en kwam ik steeds dichter in de buurt van de posities voor de punten. Dat lukte helaas niet, omdat ik in het begin te veel heb laten liggen. Ik heb wel veel geleerd van deze race.''

Bo Bendsneyder

Moto3

In de Moto3 ging de eerste zege van het seizoen naar Jorge Martin. De 20-jarige Spanjaard was 0,023 seconde eerder bij de streep dan zijn landgenoot Aron Canet.

De Italiaan Lorenzo Dalla Porta eindigde als derde op bijna zeven tellen van de winnaar.