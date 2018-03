Herlings begint goed aan GP Valkenswaard met winst in eerste manche

Herlings kwam zaterdag bij de kwalificatie in leidende positie nog ten val, waardoor hij als negentiende van start ging in de eerste van twee races.

Desondanks liet de Brabander van KTM iedereen achter zich. De Italiaan Antonio Cairoli, negenvoudig wereldkampioen, werd tweede en de derde plaats was voor de Belg Jeremy Van Horebeek. Later op zondag is de tweede manche.

Herlings begon het seizoen in de MXGP, de zwaarste klasse voor motorcrossers, twee weken geleden al met een zege in het Argentijnse Neuquén. Hij moest toen de winst in de eerste omloop aan Cairoli laten, maar was de beste in de tweede omloop en won daarmee de Grand Prix.

Het MXGP-seizoen telt in totaal negentien Grands Prix. In september van dit jaar komt de sport nog een keer naar Nederland, wanneer Assen het decor is van de voorlaatste race.

Vorig jaar maakte Herlings als wereldkampioen in de MX2-klasse zijn debuut in de MXGP. Hij eindigde toen als tweede in de strijd om de titel.