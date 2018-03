McIlroy ergert zich aan alcoholgebruik rond golfbaan

Tijdens de Arnold Palmer Invitational in Florida had McIlory zaterdag last van een irritante toeschouwer. "Er was een kerel die steeds de naam van mijn vrouw bleef roepen. Ik ben naar hem toegegaan voor een praatje", zegt McIlroy tegen ESPN.

"Ik denk dat hij iets te diep in het glaasje had gekeken, om eerlijk te zijn. Ze zouden de verkoop van alcohol aan banden moeten leggen rondom de baan."

Volgens de 28-jarige golfer leeft deze irritatie bij veel van zijn collega's. "Er moet iets aan gedaan worden, want er wordt elke week meer over geklaagd", aldus McIlroy. "Een golfwedstrijd is iets anders dan een voetbalwedstrijd. Er gelden hier etiquetten."

"Je wilt dat de toeschouwers hun kleine kinderen kunnen meenemen en dat ze niet te veel herrie maken. Je wilt dat de mensen plezier hebben en een leuke dag beleven."

Woods

Vrijdag werd er bij het toernooi in Orlando een luidruchtige toeschouwer weggestuurd bij Tiger Woods. Drie weken geleden liet Justin Thomas nog een man uit het publiek verwijderen bij de Honda Classic, eveneens in Florida.

Woods is er tijdens zijn lange carrière gewend aan geraakt dat fans hem uit zijn concentratie proberen te halen.

"Zolang ze dat niet tijdens mijn swings doen, is het prima", zegt de 42-jarige Amerikaan. "Soms zijn ze zelfs schor van het schreeuwen. Ze hebben het in ieder geval erg naar hun zin."

Met nog één dag te gaan staat de Zweed Henrik Stenson aan de leiding op het Arnold Palmer Invitational met twaalf onder par. McIlroy bezet de derde plek met -10 en Woods is gedeeld tiende met -7.