Nederlandse skiesters sluiten Paralympics af zonder medaille op slalom

Na de eerste run stonden beide atleten, in verschillende onderdelen, op de zevende plaats. Jochemsen skiet staand op één been, Van Impelen, die in 2009 in een dwarslaesie opliep, op de zitski.

"Ik kon hem niet meer houden op het einde. Terugsturen ging niet meer", zei Van Impelen na afloop over haar val. "De slalom is voor mij de moeilijkste discipline."

"Bij de eerste run was ik te voorzichtig. De tweede run ging beter, tot het laatste stuk. Dat is jammer, maar ik wist dat dit kon gebeuren", zei de 32-jarige Brabantse, die in 2009 bij een auto-ongeluk een dwarslaesie opliep.

Tranen

Jochemsen, die op één been skiet omdat haar andere been bij de geboorte niet was volgroeid, vocht na afloop tegen de tranen. Ze was naar Pyeonchang gekomen met maar één doel: een medaille. Op geen van de disciplines kwam ze in de buurt.

"Het is heel moeilijk. Ik had het me heel anders voorgesteld en er had meer ingezeten, maar het is niet gelukt. Teleurstellingen horen bij skiën en ik ben het ook wel gewend, maar je wilt niet dat het hier gebeurt."

Zeven medailles

Het waren de laatste twee Nederlandse atleten die tijdens de Paralympics in Pyeongchang in actie kwamen. Nederland heeft in totaal zeven medailles binnengehaald: drie gouden, drie zilveren en een bronzen. Een daarvan was voor de 32-jarige Van Impelen. Zij won woensdag tijdens de reuzenslalom zilver.

Daarmee is de doelstelling van sportkoepel NOC*NSF, die vooraf had ingezet op vijf medailles, ruimschoots gehaald. De Nederlandse ploeg eindigt op de tiende plek in de medaillespiegel.

Vier jaar geleden bij de Paralympics in Sochi kwam Nederland niet verder dan één medaille. Snowboardster Bibian Mentel won toen goud. Ze nam in Pyeongchang afscheid van de Paralympics met tweemaal goud.

Zondagmiddag om 12.00 uur worden de Paralympics afgesloten. Zitskiër Jeroen Kampschreur, goed voor goud op de supercombinatie, draagt tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag.