Hirscher evenaart met zege in Are stokoud record Stenmark en Maier

De Oostenrijker met Nederlandse moeder was al voor het finaleweekeinde zeker van de eindzege in het klassement op deze discipline. Ook de algemene wereldbeker was al voor hem gereserveerd.

In het Zweedse Are hield Hirscher de Noor Henrik Kristoffersen net achter zich. Het verschil was 0,23 seconde. De Fransman Victor Muffat-Jeandet werd derde.

Het was de 58e wereldbekerzege voor de Oostenrijker en zijn dertiende van het seizoen. Hirscher is pas de derde skiër die in één seizoen dertien World Cups weet te winnen. De Zweed Stenmark (1978-1979) en de Oostenrijker Maier (2000-2001) gingen hem voor.