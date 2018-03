Luiten dankzij afzeggingen zeker van deelname aan WK matchplay

Justin Rose, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Henrik Stenson en Adam Scott laten verstek gaan bij het officieuze WK matchplay, een aparte spelvorm waarbij twee golfers het tegen elkaar opnemen.

Vorig jaar mocht Luiten ook al zijn opwachting maken op de Austin Country Club in Texas. De Zuid-Hollander strandde toen in de groepsfase, na twee nederlagen en één winstpartij. In 2014 en 2015 lukte het hem ook niet de knock-outfase te bereiken.

Het WK matchplay maakt deel uit van de World Golf Championships, een reeks van vier toernooien die vorige maand begon in Mexico. Later dit jaar staan ook de Bridgestone Invitational in Ohio en de HSBC Champions in Shanghai nog op het programma.

Vorige maand schreef Luiten nog knap het Oman Open op zijn naam. Dat was zijn eerste toernooizege in anderhalf jaar tijd en zijn zesde in totaal op de Europese Tour.