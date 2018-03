Warriors moeten naast Curry en Thompson voorlopig ook Durant missen

De Warriors zijn al zeker van een play-offticket, maar moeten het in het restant van het reguliere seizoen daardoor grotendeels doen zonder de drie All-Stars.

Durant moet minimaal twee weken toekijken met zijn gebroken rib. De 29-jarige vedette mist daardoor naar verwachting zeven wedstrijden, maar is wel ruim op tijd fit voor de play-offs.

"Het is vooral vervelend, want ik wil gewoon spelen", reageert de MVP van 2014. Zijn coach Steve Kerr maakt zich ook geen zorgen. "Deze blessureplaag is maar van korte duur. We moeten nu een serie wedstrijden overleven, maar gaan ervan uit dat die jongens fit zijn voor de play-offs."

Curry staat al vier duels aan de kant met een verstuikte enkel en lijkt nog drie wedstrijden aan zich voorbij te moeten laten gaan. Thompson heeft een gebroken duim en sluit waarschijnlijk over zes duels pas weer aan.

Play-offs

Golden State kan zich de absentie van het toptrio veroorloven, want de ploeg uit Oakland is als een van de twee ploegen in de Western Conference al zeker van deelname aan de play-offs. De laatste drie seizoenen haalden de Warriors telkens de NBA-finale.

Zonder Curry, Thompson en Durant verloren de Californiërs in de nacht van vrijdag op zaterdag op eigen veld van laagvlieger Sacramento Kings: 93-98.