Judoka Grol maakt na schouderoperatie rentree in Rusland

De 32-jarige Grol nam na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, die voor hem teleurstellend verliepen, een lange pauze waarin hij zich liet opereren aan een schouder.

In november judode hij in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste wedstrijd sinds Rio. Hij lag er al snel uit en hield er knieklachten aan over. Grol acht zich nu weer fit genoeg voor een confrontatie met de wereldtop in Rusland.

De drievoudig Europees kampioen komt in Jekaterinenburg in actie in de categorie boven de 100 kilogram. Na de Spelen maakte Grol de overstap naar die klasse, nadat hij jaren jarenlang actief was in de klasse tot 90 kilogram.

De Wit

De Nederlandse selectie voor de Grand Slam in Yekaterinburg bestaat bij de mannen verder uit Frank de Wit (tot 81 kilogram), Noël van ’t End (tot 90 kilogram), Michael Korrel (tot 100 kilogram) en Roy Meyer (boven de 100 kilogram).

Bij de vrouwen doen alleen Sanne Verhagen (tot 57 kilogram) en Juul Franssen (tot 63 kilogram) mee.

De Grand Slam in Yekaterinburg is een belangrijk toernooi in de aanloop naar de EK eind volgende maand in Tel Aviv.