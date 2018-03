Mentel sprakeloos na derde goud bij laatste paralympische race

"Hoe mooi is het met twee gouden plakken af te sluiten. Het is helemaal fantastisch", jubelde de 45-jarige Mentel. "Ik ben er een beetje sprakeloos van."

De Loosdrechtse, die maandag al haar paralympische titel op de snowboardcross prolongeerde, was vrijdag de beste op de banked slalom, een onderdeel dat in Zuid-Korea voor het eerst op het paralympische programma stond.

Mentel stond na twee runs nog op de tweede plek achter landgenote Lisa Bunschoten, maar in haar derde afdaling (de beste tijd van drie runs telde) toonde de Nederlandse zich een klasse apart. Met een tijd van 56,94 was ze bijna drie seconden sneller dan de Amerikaanse Brittani Coury (59,87). Bunschoten won brons in 1.00,04.

"Het was erg spannend", aldus Mentel. "Ik was donderdag in de training hard gevallen en daar was mijn nek goed getest. En aangezien de piste erg ijzig was, ging mijn eerste run voorzichtig. In de tweede ging het gas erop, maar toen Lisa onder mijn tijd dook, begon ik te twijfelen of het goed zou komen."

Haar trainer en haar echtgenoot praatten haar moed in voor de derde run. "Het was alles of niets. Ik wist: nu moet ik het doen. Als het dan lukt de beste tijd neer te zetten, is dat echt fantastisch'', stelde Mentel.

Stokje overdragen

De snowboardster, bij wie al negen keer kanker werd geconstateerd, kon in Pyeongchang niet kiezen welke van haar drie paralympische titels de mooiste is.

"Ze zijn allemaal heel anders. Voor Sochi heb ik me ingezet om snowboarden op het paralympische programma te krijgen. De medaille daar was de kers op de taart. Hier heb ik er echt voor moeten strijden. Zowel op de banked slalom als op de cross. Dan is het fantastisch dat het allemaal lukt."

Mentel zal over vier jaar niet meer aanwezig bij de volgende Paralympische Winterspelen in Beijing, maar ze sloot vrijdag niet uit dat ze haar afscheid van de sport nog even gaat uitstellen.

"Volgend jaar is er een WK. Of ik daar mee wil doen, ga ik rustig bedenken. Maar dit waren zeker mijn laatste Spelen. Over vier jaar ben ik 49. Ik vind het goed zo en ik draag het stokje graag over."

Nederland is dankzij de medailles Mentel en Bunschoten de top tien binnengedrongen in het medailleklassement van de Paralympics. De equipe van chef de mission Esther Vergeer staat op de negende plaats met zeven medailles (drie goud, drie zilver en één brons).