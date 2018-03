Nadine Visser verkiest horden rest van seizoen boven meerkamp

"Klaar om hard te werken voor het outdoor-seizoen, waarin mijn focus zal liggen op de 100 meter horden. Dus geen Götzis voor mij dit jaar", meldde Visser donderdag op Twitter, verwijzend naar de prestigieuze meerkamp die ieder jaar in de Oostenrijkse stad wordt gehouden.

Visser verraste deze maand bij de WK indoor in Birmingham op de 60 meter horden. De Noord-Hollandse verbeterde in de halve finales het Nederlands record dat sinds 1989 in handen was van Marjan Olyslager (7,89). Visser dook daar met 7,83 zes honderdsten onder.

In de eindstrijd in Birmingham snelde Visser naar het brons, achter de Amerikaanse atletes Kendra Harrison en Christina Manning.

Op de EK outdoor in augustus in Berlijn wil Visser opnieuw eremataal pakken, dan op de 100 meter horden.

Noodzakelijk

Visser combineert de horden en de meerkamp al jaren. Afgelopen zomer eindigde ze bij de WK in het Olympisch Stadion in Londen op zowel de zevenkamp als de 100 meter horden als zevende.

Coach Bennema gaf voor de start van de WK indoor al aan dat, om de stap te kunnen zetten naar de absolute top, het maken van een keuze noodzakelijk is. "Het is geen geheim dat de kans vrij groot is dat het horden wordt", gaf hij toen al aan. "Dat wil niet zeggen dat dat een definitief afscheid is van de meerkamp, maar ik wil wel dat ze het probeert."

De situatie van Visser lijkt op die van Dafne Schippers in 2015. Zij trainde destijds ook onder Bennema toen ze moest kiezen tussen de meerkamp en de sprint. De 25-jarige Utrechtse besloot zich volledig op de sprint te richten en behoort op zowel de 100 als de 200 meter inmiddels tot de wereldtop.