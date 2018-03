MotoGP-legende Rossi (39) verlengt contract bij Yamaha met twee jaar

Rossi, negenvoudig wereldkampioen waarvan zes keer in de MotoGP, begint komend weekend aan zijn dertiende seizoen in dienst van Yamaha en rijdt dus ook in 2019 en 2020 voor het team.

Het komende seizoen wordt voor Rossi, die in 2009 voor het laatst de wereldtitel pakte in de MotoGP, zijn 23e motorsportseizoen. Met zijn 24e seizoen wordt hij in 2019 de coureur die het langst actief is in de sport.

"De laatste keer dat ik bijtekende, in maart 2016, vroeg ik me af of het mijn laatste contract als MotoGP-rijder zou zijn. Ik besloot toen die beslissing te nemen in de jaren die volgden", aldus Rossi op de site van Yamaha.

"In de afgelopen twee jaar kwam ik tot de conclusie dat ik door wil gaan, want racen - en dan in het bijzonder voor Yamaha - maakt me gelukkig."

115 races

Rossi debuteerde in 2002 in de MotoGP en pakte direct vier wereldtitels op rij, waarvan twee in dienst van Honda en twee namens Yamaha. De Italiaan werd ook in 2008 en dus 2009 wereldkampioen. In zowel 2006, 2014, 2015 als 2016 moest hij genoegen nement met een tweede plaats.

In totaal won Rossi 115 races, waarvan 89 in de MotoGP-klasse. Bij veel races, waaronder de TT in Assen, komen jaarlijks veel fans speciaal voor de Italiaan kijken.

In het afgelopen seizoen eindigde Rossi achter wereldkampioen Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales en Dani Pedrosa als vijfde in de strijd om de wereldtitel.

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint zondag met de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail.