Nyck de Vries hoopt in Formule 2 en WEC kans in Formule 1 af te dwingen

De Vries werd donderdag in Veghel gepresenteerd als aanwinst van Racing Team Nederland. Na de 24 uur van Le Mans in juni vervangt hij de 61-jarige Jan Lammers als teamgenoot van voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde en Frits van Eerd, de directeur van Jumbo supermarkten.

"Fernando Alonso combineert het WEC dit seizoen ook met de Formule 1. Dat geeft aan hoe groot het WEC-kampioenschap is geworden, maar ook dat het een Formule 1-programma of mijn Formule 1-ambities in de weg hoeft te staan", verklaart De Vries zijn stap tegen NUsport.

"Naar mijn idee ben ik nog volledig in de running voor een stoeltje in de Formule 1. Dit wordt mijn tweede jaar in de Formule 2, maar nu voor het team dat de afgelopen twee seizoenen kampioen is geworden."

De Vries verruilde afgelopen winter Rapax voor Prema Racing. De Italiaanse renstal greep de laaste twee jaar de titel met coureurs die komend seizoen in de koningklasse van de autosport actief zijn: Pierre Gasly (Toro Rosso) en Charles Leclerc (Sauber).

Realistisch

"We gaan we ons natuurlijk op het kampioenschap richten. Mochten we die verwachting waar kunnen maken, dan is het realistisch dat ik volgend jaar mijn debuut zou kunnen maken in de Formule 1", aldus De Vries, die deel uitmaakt van het talentprogramma van McLaren.

"Voor een stap naar de Formule 1 is dit een cruciaal jaar, al is elk jaar eigenlijk cruciaal. Als ik vorig jaar niet goed had gepresteerd, dan had ik niet de kans gekregen om komend seizoen bij het kampioensteam te rijden."

De Vries denkt niet dat de tijd gezien zijn leeftijd begint te dringen om de stap naar de Formule 1 te maken. "Iedere carrière is uniek, iedereen bewandelt zijn eigen pad. Ik ben zeker niet te oud. Stoffel Vandoorne maakte twee jaar geleden zijn debuut ook op zijn 24e. Leeftijd hoeft niet tegen je te werken."

Lammers

Lammers, die dus door De Vries wordt afgelost bij Racing Team Nederland, verschijnt komende zomer 35 jaar na zijn debuut in de 24 uur van Le Mans voor de 24e keer aan de start. Daarmee vestigt de 61-jarige coureur een record, want nog nooit was iemand zo lang na zijn debuut nog actief in de legendarische race.

Daarna maakt hij met plezier plaats voor de talentvolle De Vries. "Ik ben altijd al onder de indruk geweest van Nyck. Hij is ambitieus. De keuze van Racing Team Nederland is logisch", aldus Lammers.

Racing Team Nederland debuteert in het seizoen 2018/2019 in het WEC. Vorig jaar reden Van Eerd, Lammers en voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello het Europees Endurance-kampioenschap. Van Eerd voltooide toen zijn eerste 24 uur van Le Mans.