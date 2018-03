Mentel komt met schrik vrij na val op geopereerde nek tijdens training

De 45-jarige Mentel ging op ijzige ondergrond onderuit en klapte achterover. Ze viel daarbij ook op haar nek en bleef volgens haar echtgenoot Edwin Spee enkele seconden stil liggen.

De schrik zat er even goed in bij de Nederlandse ploeg, maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Mentel hield alleen een stijve nek aan de val over en verwacht vrijdag gewoon aan de start te komen.

Mentel, die al jarenlang vecht tegen kanker, is begin januari nog geopereerd aan haar nek. Er is toen een titanium constructie geplaatst. "Ik schrok behoorlijk en het leek wel of ik ook wat hoorde in mijn nek, maar alles is oké en de titanium constructie doet gelukkig goed zijn werk", aldus de Loosdrechtse.

Vijf medailles

Maandag bezorgde Mentel, die opnieuw vlaggendraagster was bij de openingsceremonie, de Nederlandse equipe het eerste goud in Zuid-Korea door haar titel op de snowboardcross te prolongeren.

Inmiddels staat de teller van de Nederlandse ploeg op vijf plakken en daarmee is de doelstelling van NOC*NSF al gehaald. Naast goud voor Mentel was er goud voor zitskiër Jeroen Kampschreur en zilver voor snowboarders Chris Vos en Lisa Bunschoten en zitskiër Linda van Impelen.