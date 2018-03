Donar eerste Nederlandse basketbalclub in Europese kwartfinale sinds 2009

Donar had de thuiswedstrijd in Martiniplaza vorige week al overtuigend gewonnen met 103-76 en was ook sterker in het uitduel: 69-76. Drago Pasalic was de uitblinker met twintig punten. Arvin Slagter droeg dertien punten bij.

Amsterdam schaarde zich in 2009 als laatste Nederlandse ploeg onder de laatste acht bij een Europees toernooi. De ploeg bereikte destijds de kwartfinales van de Euro Challenge, waarin het Cypriotische Proteas een maatje te groot bleek.

Donar wacht in de kwartfinales van de Europe Cup een ontmoeting met KK Mornar Bar. De Montenegrijnen waren over twee duels te sterk voor Oostende uit België. Deze duels worden afgewerkt op 21 en 27 maart.

Poulefase

Donar trof met Cluj-Napoca een ploeg waar het ook in de poulefase al tegen had gespeeld. Toen werd eveneens zowel uit als thuis van de Roemenen gewonnen. De Groningers eindigden mede daardoor als winnaar van een groep waarin ook Keravnos uit Cyprus en het Belgische Mons zaten.

In de achtste finales werden tien teams uit de Europe Cup aangevuld met zes afvallers uit de Champions League.