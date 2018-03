Zitskiester Van Impelen verovert zilver bij reuzenslalom op Paralympics

De 32-jarige Brabantse zette in de eerste afdaling de tweede tijd neer met 1.14,87. In de tweede heat was ze een fractie sneller (1.14,37), maar dat was slechts de zevende tijd van de negen deelnemers. Toch was haar totaaltijd voldoende voor de tweede plek.

Het goud ging naar de Japanse Momoka Muraoka, die in beide afdalingen ruim een seconde sneller was dan de Nederlandse. Op slechts zes honderdsten van Van Impelen greep de Oostenrijkse Claudia Lösch het brons.

Van Impelen zorgde voor de vijfde Nederlandse medaille in Pyeongchang, waarmee de doelstelling behaald is. Eerder wonnen snowboardster Bibian Mentel en zitskiër Jeroen Kampschreur goud en pakten snowboarders Chris Vos en Lisa Bunschoten zilver.

Auto-ongeluk

Bij een ernstig auto-ongeluk in Australië in 2009 liep Van Impelen een dwarsleasie op. De Helmondse deed al op jonge leeftijd fanatiek aan skiën, na het ongeluk ging ze verder als zitskiester.

Van Impelen was net op tijd fit voor haar debuut op de Winterspelen in Pyeongchang na een val van een maand geleden. Dinsdag werd ze zesde op de supercombinatie. Vorig weekend kwam ze niet verder dan een zevende plek op de super-G.

Kampschreur

Zitskiër Kampschreur, die dinsdag nog goud won op de supercombinatie, werd op de reuzenslalom gediskwalificeerd. In zijn eerste run miste hij het laatste poortje. De 18-jarige zitskiër had de snelste tijd, maar werd uit de wedstrijd gehaald.

Collega-zitskiër Niels de Langen ging in zijn eerste afdaling onderuit. Anna Jochemsen, die dinsdag tijdens de supercombinatie gevallen was, ging woensdag niet van start.

Jeffrey Stuut, de vijfde Nederlandse skiër in Pyeongchang, kwam niet in de buurt van. De paraskiër eindigde op de twaalfde plek.

De Paralympics duren nog tot en met zondag. Voor de skiesters staat er dan de slalom op het programma.