'Van Gorkom is zich zeer bewust van de situatie waarin hij zich bevindt'

"Jelle is zich zeer bewust van de situatie waarin hij zich bevindt", zegt Bas de Bever, de bondscoach van de Nederlandse BMX'ers, dinsdag tegen de NOS.

"Een dag of tien geleden hebben we op zijn verzoek verteld wat er exact gebeurd is in januari. Zijn vader John heeft dat eerst gedaan en ik later die dag nog een keer. Dat was zwaar en emotioneel, maar hij vond het prettig om te weten."

De 27-jarige Van Gorkom raakte op 9 januari zwaargewond tijdens een training op Papendal. De coureur reed onderaan de hoge startheuvel tegen een veiligheidsketting aan. Deze ketting is bedoeld om mensen van de baan af te houden en was nog niet weggehaald.

De winnaar van olympisch zilver bij de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro liep bij het ongeluk gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd enige tijd in coma gehouden.

Na vier dagen stopten de artsen met het toedienen van slaapmedicatie en dertien dagen na zijn val ontwaakte Van Gorkom uit zijn coma. Begin februari mocht hij de intensive care van het Radboud UMC in Nijmegen verlaten en sinds maandag zit hij in een revalidatiecentrum op een paar kilometer van Papendal.

Aansprakelijkheid

Omdat er een onderzoek loopt naar de aansprakelijkheid kan De Bever niet alles vertellen over het ongeluk. Wel meldt hij aan de NOS wat de reactie was van Van Gorkom toen hem verteld werd dat het niet weghalen van de ketting de oorzaak is van zijn zware val. "Goh, wat zijn we een stel sufferds met z'n allen", zei de Doetinchemmer.

Volgens De Bever gaat het negen weken na het ongeluk "naar omstandigheden oké" met Van Gorkom. "Hij kan sinds een week of twee praten, dat is heel prettig. De rechterhelft van zijn lichaam functioneert eigenlijk goed, links blijft het nog een beetje achter."

"Hopelijk kunnen ze in het revalidatiecentrum intensief met hem aan de slag zodat zijn lichaam weer gaat functioneren zoals hij het zelf graag zou willen."

Het is nog niet te voorspellen in welke mate Van Gorkom zal herstellen. "Artsen kunnen daar vrij weinig over zeggen", aldus De Bever. "Het zou een volledig herstel kunnen worden, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het blijft bij wat het nu is."