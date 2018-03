Trotse Kampschreur heeft 'topgevoel' na eerste paralympische titel

"Hier heb ik jaren voor gewerkt en heel veel voor opgegeven", aldus Kampschreur na zijn gouden race in het Jeongseon Alpine Center. "Dat is het nu allemaal waard geweest."

"Ik ben heel erg trots dat dit gelukt is. Voor mijzelf, voor het team, voor mijn familie en voor iedereen die hierbij geholpen heeft. En natuurlijk is het geweldig dat zoveel mensen dit zien. Deze sport is supergaaf en verdient aandacht. Daar heb ik nu wel voor gezorgd."

Kampschreur, regerend wereldkampioen op de supercombinatie, zette dinsdag na een "race op het randje" de derde tijd neer op de super-G.

Op de afsluitende slalom was de Nederlander met afstand te beste, waardoor hij met een totaaltijd van 2.11,59 zijn concurrenten ruim aftroefde. De Fransman Frederic Francois eindigde als tweede in 2.12,91, terwijl Jesper Pedersen uit Noorwegen brons veroverde (2.13,47).

Klittenband

"Ik weet dat ik niet de beste speedskiër ben, dus dat ik het moest goedmaken op de slalom. Dat is mijn onderdeel", zei Kampschreur, die tijdens de slalom nog wel met wat materiaalproblemen kampte. Het klittenband van zijn zitski schoot namelijk los.

"Daar schrok ik wel van, maar ik had er gelukkig niet zoveel last van. Ik wist dat het hard ging, maar je weet nooit wat je tijd is. Toen ik over de finish kwam was het gelijk: hoofdje naar rechts en kijken op het bord. Daar zag ik mijn voorsprong. Dat is gewoon een topgevoel."

Kampschreur komt de komende dagen in Zuid-Korea ook nog uit op de reuzenslalom (woensdag) en de slalom (zaterdag). Op die onderdelen won hij vorig jaar ook goud bij de WK.

"We gaan op ramkoers door", stelde de Zuid-Hollander. "Maar ik heb nu deze gouden plak al binnen, dus de rest is bonus."

De Paralympics in Pyeongchang duren nog tot en met zondag.