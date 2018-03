Lazaar vier jaar geschorst na dopinggebruik in gevecht met Verhoeven

De 27-jarige Lazaar verloor in de Brabanthallen in Den Bosch op het evenement Glory 41 na drie rondes van Verhoeven, die door de jury unaniem als winnaar werd aangewezen. Het gevecht tussen de zwaargewichten was het hoofdprogramma van de avond.

Lazaar zou een maand geleden in actie komen tegen de Rotterdammer Luis Tavares. Het gevecht in Eindhoven om de wereldtitel bij de zwaargewichten van de bond Enfusion werd op het laatste moment geannuleerd, naar nu blijkt omdat Lazaar positief heeft getest.

De kickbokser, die voor Marokko uitkomt, won in zijn carrière 27 van zijn 31 gevechten. Hij is niet in beroep gegaan tegen de dopingstraf.